Aggredisce un uomo a colpi di martello: fermato in un bar.

Ha attaccato briga contro un 47enne, per ragioni ancora da appurare, aggredendolo violentemente con un martello. È quanto hanno appurato i carabinieri di Sezze la scorsa notte, domenica 19 maggio, in un’attività commerciale al centro del paese. Stando alla ricostruzione dei militari, sembra che un cittadino romeno di 23anni si sia scagliato contro un suo connazionale brandendo appunto un martello e ferendolo gravemente, costringendolo al trasporto in ospedale.

Aggredisce un uomo con un martello: fermato

Non sono ancora chiare le ragioni per cui ieri sera in un bar al centro di Sezze, in provincia di Latina, due romeni siano venuti alle mani. Secondo i carabinieri, sembra che la discussione sia scoppiata per futili motivi, probabilmente per alterazione alcolica che ha esasperato un 23enne fino ad aggredire un suo connazionale. Il giovane, brandendo l’arma, l’avrebbe colpito al capo e alla mano sinistra.

L’uomo, classe ’77, è stato trasportato perciò all’ospedale Goretti di Latina, dove è stato riscontrato un dito fratturato. L’uomo ha deciso comunque di rifiutare ulteriori cure mediche, mentre per il 23enne è stato identificato e deferito in stato di libertà dalla stazione carabinieri di Sezze.