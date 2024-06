Aggredita dal pitbull per difendere il proprio cagnolino: ferita la padrona del barboncino

Donna ferita da un pitbull a Frosinone: stritolato il braccio dal cane. La signora era intervenuta per difendere il proprio barboncino.

Nuovo caso di aggressione da parte di un pitbull verso una persona. La vicenda è accaduta nel Lazio, dove vittima di un morso profondo è stata una signora. La donna è stata assalita dal cane di grande stazza per difendere il proprio cagnolino, che rischiava di rimanere ucciso dalla violenza del possente animale. La donna ha avuto bisogno del ricovero ospedaliero, dove sono stati rilevati diversi danni al braccio.

Padrona del barboncino aggredita dal pitbull

Per l’ennesima volta, le cronache ci riportano davanti alla violenza di alcuni pitbull. La vicenda ci porta a Frosinone, città dopo si è svolta la terza aggressione ai danni di una persona da parte di questa razza canina. La scintilla è scoppiata durante una passeggiata a piazza Garibaldi, dove la signora passeggiava con il proprio barboncino. Come racconta Il Corriere della Sera, i due animali si sarebbero ringhiati quando si sono ritrovati vicini, fino all’attacco inaspettato del cane più grosso.

L’aggressione del cane alla signora

Forse il pitbull era slegato, così da poter correre spedito contro la propria preda: un barboncino toy di piccola taglia. La padrona ha avuto un gesto istintivo, che però ha salvato di fatto la vita al suo cagnolino: lo ha preso in braccio e gli ha risparmiato un violento morso sul collo, che avrebbe potuto ucciderlo per dissanguamento sulla strada. Un’azzannata che però, il grosso cane, ha sferrato ugualmente: tra i denti è finito il braccio della signora, distrutto dalla violenta forza impressa dall’animale.

I danni al braccio della donna

Il morso del pitbull si è dimostrato una diabolica tenaglia sul braccio della donna, che a sue spese ha sacrificato una propria parte del corpo per far sopravvivere il barboncino. Il cagnolino, oltre alla signora, deve ringraziare il proprio guinzaglio al collo: senza quell’imbracatura, la signora non avrebbe potuto alzarlo al petto e salvargli la vita.

Meno fortunato il braccio della donna, stritolato dalla potenza del morso. I denti sono arrivati in profondità nella ferita, tanto da toccare l’osso e romperlo. Un danno che dovrebbe essere, per quanto gravissimo, guaribile con mesi di terapie. La donna, dopo l’incidente occorso, è stata soccorsa dal 118 e portata all’ospedale più vicino.