Aggressione a Termini: “Non è sicuro per le donne”

Nuovo episodio di donne aggredite alla stazione di Roma Termini: signora aggredita da un nigeriano, riporta la frattura della tibia.

Avevamo accennato l’episodio di una nuova aggressione alla Stazione Termini pochi giorni fa ai danni delle donne, in un episodio che ci veniva raccontato da Luisa Regimenti, attuale Assessore alla Sicurezza della Regione Lazio. Vittima una signora italiana di 51 anni, che all’inizio dell’anno aspettava l’autobus a piazza dei Cinquecento per andare al lavoro. In questo frangente venne aggredita da un nigeriano, che armato di sedia prima le ruppe un gamba e successivamente si rese protagonista di un’aggressione ai danni delle forze dell’ordine.

Un nuovo caso di aggressione alle donne a Termini

La vittima dovrebbe subire, in queste ore, un secondo delicato intervento alla propria gamba. L’africano, con il colpo sferrato, le avrebbe rotto la tibia: i medici del reparto di Ortopedia proveranno a rimettere a posto la grave frattura scomposta che ha subito la signora. Sulle pagine de La Repubblica, la donna parla in esclusiva di quei drammatici istanti: “Sembrava indemoniato, voleva farmi uno sfregio. Si è messo a correre e mi ha colpito con lo schienale di una sedia sul piede. Io sono caduta subito a terra per il dolore e lui voleva colpirmi di nuovo. Per fortuna le persone mi hanno protetto. Ora ho paura che lo facciano uscire dal carcere e mi venga a cercare. È un incubo. Non si può rischiare la vita per 400 euro al mese”.

L’incubo della donna aggredita

La signora lavora come addetta alle pulizie presso un’attività dell’Eur. Ogni mattina parte all’alba dalla Prenestina, dove abita, per recarsi al lavoro, passando inesorabilmente dall’anello della stazione Termini e con il servizio della Metro B che ancora non è aperto. È risultato fatale l’attesa di un autobus all’alba di mercoledì 3 gennaio 2024, con un 27enne africano che l’ha brutalmente aggredita.

Nuovo episodio d’insicurezza alla stazione di Roma

Quella mattina la signora era spaventata. L’uomo sembrava matto, tanto che girava avanti indietro su piazza dei Cinquecento urlando, oltre poi a provare a litigare con le persone che attendevano l’autobus. La donna non ha riportato conseguenze più gravi solo per l’intervento delle forze dell’ordine, che ha fatica lo hanno arrestato: prima ha morso al viso un’agente donna, successivamente ha rotto con una testata il finestrino di una pantera della Polizia.