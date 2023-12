Aggressioni al personale sanitario: 4 casi in poche ore, Minadeo (Confintesa) chiede intervento urgente

Quattro aggressioni al personale sanitario negli ospedali italiani: Confintesa lancia un appello per aumentare la sicurezza dei sanitari.

Nel corso delle ultime ore, si sono verificate quattro diverse e preoccupanti aggressioni ai danni del personale sanitario presso gli ospedali di Livorno, Napoli, Acerra e Cassino. Questi episodi di violenza rappresentano un allarmante trend in crescita in Italia, mettendo a rischio la sicurezza di medici, infermieri, Operatori Socio Sanitari (OSS) e persino del personale addetto alla vigilanza.

Aggressioni al personale sanitario: la denuncia di Confintesa

A esprimere la sua preoccupazione e chiedere un intervento urgente è stato il Vicesegretario nazionale di Confintesa Sanità, Alessio Minadeo. Quest’ultimo, da tempo in prima linea nella lotta per garantire maggiore sicurezza al personale sanitario, ha dichiarato in una nota stampa: “In poche ore abbiamo registrato quattro aggressioni in quattro diversi ospedali italiani ai danni del personale sanitario. Capiamo la frustrazione di pazienti e familiari per eventuali tempi di attesa prolungati o la preoccupazione per lo stato di salute proprio o di un familiare, ma questo non giustifica assolutamente l’uso della violenza”.

Le proposte alla Regione Lazio per la sicurezza del personale sanitario

Minadeo ha sottolineato che la situazione è sempre più critica e che è necessario affrontare il problema con determinazione. Confintesa ha da tempo sollevato la questione, presentando proposte significative alla Regione Lazio, ma ritiene che al momento sia essenziale istituire tavoli di concertazione regionali per affrontare con urgenza la crescente minaccia di aggressioni al personale sanitario.

Mancanza di sicurezza negli ospedali italiani

Il rappresentante sindacale ha dichiarato: “Da mesi chiediamo maggiore attenzione da parte degli enti preposti al problema. Siamo disponibili ad estendere le nostre proposte a tutte le Regioni e al Governo per contribuire affinché nessun dipendente di un ospedale pubblico o di una struttura privata debba sentirsi continuamente a rischio di aggressione“.

Le proposte di Confintesa per prevenire le aggressioni negli ospedali italiani

Le proposte di Confintesa includono l’introduzione di misure di prevenzione, come la presenza di guardie giurate nei reparti ospedalieri, l’installazione di sistemi di videosorveglianza e la formazione del personale sanitario su come affrontare le situazioni di conflitto. Il sindacato chiede inoltre che vengano rafforzate le sanzioni contro gli aggressori, in modo da dissuaderli dal commettere reati di violenza.

La preoccupazione dei sanitari italiani

La richiesta di Minadeo riflette la crescente preoccupazione per la sicurezza del personale sanitario, che, nonostante il lavoro instancabile e devoto, si trova sempre più spesso vittima di atti di violenza ingiustificati. La comunità sanitaria attende ora risposte concrete e azioni immediate per affrontare questa emergenza e garantire un ambiente di lavoro sicuro per chi dedica la propria vita a prendersi cura degli altri.