Al via le prenotazioni per tutte le fasce d’età… ma il sito...

Scattata la mezzanotte, in molti hanno pensato di poter prenotare finalmente il vaccino senza limiti di età. Purtroppo, però, chi si è collegato sul sito di Salute Lazio per la prenotazione si è ritrovato davanti ad una pagina non funzionante. “502 Bad Gateway”, questo è tutto ciò che si può leggere sulla pagina web: ancora nessuna possibilità di prenotazione del vaccino.

Con il sito offline, bisognerà quindi aspettare ancora qualche ora per poter effettuare le prenotazioni.