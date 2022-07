Al via i lavori di manutenzione straordinaria: strade chiuse, orari, info utili

Al via i lavori di manutenzione straordinaria della grande viabilità in convenzione con Anas. Si parte da via di Malagrotta, viale Parioli e via Pilsduski. Gualtieri: “Primo passo del piano di rifacimento viario più vasto che sia stato mai fatto a Roma”.

I lavori

Sono partiti ieri sera i lavori di manutenzione e di messa in sicurezza delle strade comunali di Roma Capitale. Sono partiti, precisamente, da via di Malagrotta, Viale Parioli e Via Pilsduski così come previsto dalla Convenzione siglata tra Anas – Gruppo FS SpA e Roma Capitale sottoscritta lo scorso 21 luglio.

Si tratta di interventi finalizzati alla rimozione delle situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità derivanti dalle condizioni delle strade. Si parla di un investimento iniziale di 18 milioni di euro.

“L’obiettivo, che avrà durata fino al 31 Dicembre 2024, è la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade di Roma Capitale in vista degli ingenti flussi di pellegrinaggio e di turisti previsti in occasione delle celebrazioni per il Giubileo del 2025“.

Orario e interventi

I lavori, come quelli realizzati nelle strade consolari a tempo di record lo scorso dicembre, saranno effettuati prevalentemente di notte per arrecare meno disturbo ai cittadini e al traffico diurno.

“Gli interventi, in particolare, riguardano il rifacimento profondo delle pavimentazioni stradali e comprendono il miglioramento del deflusso delle acque di piattaforma e la posa in opera della segnaletica orizzontale con vernice a solvente e post-spruzzatura con microsfere di vetro e verticale“.

Strade

Nei prossimi mesi i lavori interesseranno: