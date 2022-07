Multano un’auto ad un funerale e vengono aggredite da una coppia di 68enni: due vigilesse ferite

Albano. Un’aggressione spaventosa, con tanto di ferite, quella avvenuta ai danni di due vigilesse di Albano nella giornata di sabato scorso, 23 luglio.

Le due agenti erano intervenute per multare un’auto in divieto di sosta in via Marconi proprio davanti al Duomo, poco prima della celebrazione di un funerale. L’auto in questione aveva addirittura causato il ritardo dell’arrivo del carro funebre, per questo le due operatrici avevano deciso inevitabilmente di elevare un verbale.

La dinamica dell’aggressione alle vigilesse di Albano

La situazione ha iniziato a complicarsi quando ad un certo punto sono tornati i proprietari dell’automobile, una coppia di 68enni che non hanno affatto gradito la contravvenzione e hanno sin da subito cominciato ad inveire contro le vigilesse, come riportato anche da il Messaggero.

Leggi anche: Albano, agente fuori servizio minacciato e aggredito da 3 ragazzini: “Poliziotto di m**, ti ammazziamo”

Spintoni e ingiurie contro di loro

Dapprima i due soggetti si sono rifiutati tassativamente di esibire i documenti, prendendo a spintonate una delle due agenti, poi è scoppiato il putiferio al momento della multa. Da qui, l’ira dei soggetti incriminati che hanno continuato a spintonare e aggredire verbalmente le vittime. Tra le altre cose, la moglie del proprietario della vettura ha avuto anche un mancamento, complice la concitazione del momento, e così le vigilesse hanno anche chiamato il 118.

Ferite al pronto soccorso

Dopo essersi recate al comando per fare rapporto sull’accaduto, le due vigilesse sono dovute andare anche al pronto soccorso del Nuovo Ospedale dei Castelli per farsi mediccare. Infatti, durante l’aggressione sembra abbiano riportato delle ferite giudicate guaribili in dieci giorni. L’aggressore, che è del posto, rischia ora una denuncia per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale nell’atto delle sue funzioni.

Il commento del dirigente sindacale

Sul fatto è intervenuto anche Antonio D’Agostino, dirigente sindacale della Cisl Fp di Roma Capitale e Rieti: ”Un fatto di una gravità assoluta. Esprimiamo la massima solidarietà alle due agenti ferite e a tutto il comando di polizia locale di Albano Laziale. Anzi alle vigilesse rivolgiamo un plauso per aver saputo gestire con professionalità una situazione molto delicata, acuita dall’essere all’aperto in mezzo ad altra gente.”