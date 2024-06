Alberi a Roma: il piano per salvare il verde pubblico

Oggi si contano 325mila piante su tutto il territorio capitolino, i finanziamenti per piantumare nuovi alberi sono già in campo.

Il piano d’azione per le nuove alberature c’è, i fondi anche. Spetta ora al Comune e dal Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) attuare un Masterplan che rinverdisca Roma, in cui oggi si contano 325mila piante. Centoventi sono quelle a bordo strada, ma molte vanno riqualificate e altrettante piantate da zero: il Masterplan realizzato da Campidoglio e Crea prevede uno studio di 150 pagine sulle migliori strategie per attuare questi obiettivi.

Cosa prevede il Masterplan di Crea e Comune

Si partirà dalle aree del Centro per poi irradiarsi verso le periferie. Questa la strategia che il dipartimento di Tutela ambientale del Comune, insieme al Consiglio per la ricerca, espone per rivoluzionare il verde urbano di Roma. Il sindaco Gualtieri, insieme all’assessore all’ambiente, Sabrina Alfonsi, hanno presentato uno studio che condurrà alla piantumazione di pini, olmi, tigli, aceri e platani, con integrazioni dei filari laddove serva o vere e proprie sostituzioni. Si parlerebbe, stando allo studio, di migliaia di alberi nuovi a ripopolare le strade della città.

Pini domestici sulle grandi arterie di Roma

Il progetto punta a interrare pini domestici sulle via ad alto scorrimento come via Nomentana e via Tiburtina, conservando le alberature dove c’è già un’identità paesaggistica. Le strade che invece collegano i quartieri, come la Togliatti, saranno caratterizzate da infrastrutture versi e corridoi ecologici. Un’operazione che riguarderà anche i parcheggi e le vie più frequentate, come viale Trastevere, dove saranno piantati dei platani.

Su via Ardeatina, via Tuscolana, viale Marconi e via Cola di Rienzo, arriveranno invece 700 nuovi alberi, necessari anche a colmare quelle interruzioni tra un filare e un altro. Sarà interessata dal progetto anche via di Pietralata, con alberature lungo i marciapiedi e permettendo una maggior vivibilità di questa arteria stradale.

I finanziamenti per le alberature

Progetti virtuosi per Roma, tanto che l’assessora Alfonsi parla di 6.600 alberi da piantare tra settembre e aprile. La strategia per tutelare il patrimonio arboreo capitolino richiederà finanziamenti di circa 5 milioni, ottenuti dai fondi giubilari, altri 8 saranno quelli stanziati dal Comune di Roma, sfruttando l’accordo quadro triennale per la cura del verde verticale e orizzontale, da valore di 90 milioni di euro.