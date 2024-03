Albero cade nel giardino pubblico: incidente sfiorato a Roma

Albero è crollato nel giardino pubblico di piazza Bologna, a Roma: sul posto stanno intervenendo la Polizia Locale e l’Ufficio Giardino.

Un grosso albero è crollato questa mattina a Roma. L’episodio è avvenuto oggi, poco prima di pranzo, al giardino pubblico di piazza Bologna. Solo la casualità ha permesso che nell’incidente non ci fossero feriti, con l’arbusto che è caduto a terra in un momento dove la piazzetta non vedeva persone presenti. Sulla vicenda stanno indagando gli uomini della Polizia Locale: sul posto anche le squadre dell’Ufficio Giardini.

L’albero crollato a Roma: l’incidente

L’episodio è avvenuto all’interno del giardino pubblico Vincenzo Parisi. Secondo le testimonianze dei cittadini che si trovavano a piazza Bologna al momento del crollo, l’episodio si sarebbe verificato intorno alle 12:15. L’episodio ha spaventato molto i residenti locali, non solo per la questione di potenziali feriti nell’incidente: infatti le persone avrebbero paura delle alberature presenti all’interno della storica piazza romana.

Le indagini della Polizia Locale sull’incidente

Già sono emersi alcuni particolari legati all’incidente di piazza Bologna. I controlli effettuati dalla Polizia Locale di Roma Capitale, avrebbe individuato un cattivo stato dell’albero al momento del crollo. L’alberatura infatti era completamente marcia alla base, rendendo quindi da diverso tempo possibile la conseguenza di un crollo all’interno del giardino pubblico.

Le condizioni della pianta, inoltre, hanno dimostrato come negli anni ci sia stata una scarsa manutenzione sul verde del giardino pubblico e soprattutto i pericoli che oggi nascondono le aree verdi comunali.

In aggiornamento