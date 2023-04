Alessandra Battista, la 23enne scomparsa dall’ospedale Tor Vergata. La famiglia: ‘Aiutateci a ritrovarla’

Non si hanno più notizie, ormai da giorni, di Alessandra Battista, una ragazza romana di 23 anni che nella notte di venerdì 7 aprile scorso ha fatto perdere le proprie tracce. Si trovava all’ospedale di Tor Vergata, a Roma, e da lì è scomparsa. Ora la famiglia si è rivolta al Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV e sta facendo circolare diversi appelli sui social perché l’obiettivo resta uno: ritrovarla, riabbracciarla, riportarla a casa. E ogni segnalazione è preziosa.

Come era vestita Alessandra Battista scomparsa dal policlinico Tor Vergata

Alessandra è alta 158 cm, ha i capelli castani lunghi, gli occhi neri e una corporatura normale. Tra i segni distintivi: un incisivo superiore scheggiato. Al momento della scomparsa, che ricordiamo risale al 7 aprile scorso, indossava un giaccone parka bordeaux, pantaloni del pigiama bordeaux, scarpe da ginnastica blue e una borsa nera. “Con sé ha solo i documenti d’identità, ho fatto la denuncia di scomparsa, se la incontrate chiamate le forze dell’ordine” – ha ribadito più volte mamma Barbara.

Come aiutare

Chiunque abbia informazioni può chiamate il 112 o la Polizia del Casilino al numero 062325911. Per qualsiasi avvistamento è disponibile anche il contatto del comitato scientifico ricerca scomparso Odv, basterà chiamare il 3881894493. Come ha spiegato diverse ore fa mamma Barbara sui social, Alessandra era stata avvistata nei pressi di Valle Aurelia: gli agenti di Polizia si sono recati subito sul posto, ma di lei non c’era più nessuna traccia. “Potrebbe essere lei, chi è di quelle parti potrebbe incontrarla” – ha spiegato la donna. E, come accade spesso in questi casi, si è subito messa in moto la macchina della solidarietà. Con la speranza di tutti di riportare presto a casa Alessandra: la mamma la sta aspettando.