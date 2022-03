Allacci abusivi e contatori manomessi: da anni non pagavano luce e acqua

Valmontone. Avevano manomesso il misuratore facendo quindi diminuire la spesa per l’energia di luce e acqua, e la cosa andava avanti da qualche tempo. In alcuni casi, i costi erano completamente annullati perché allacciati direttamente ed abusivamente alla rete idrica. Da anni risparmiavano in grande quantità sulla spesa effettiva di acqua ed energia. Ma, ieri, alla fine, sono stati smascherati dai controlli dei Carabinieri.

Allacci abusivi a Valmontone

In totale, sono 6 le persone denunciate, tre ritenute responsabili di furto di acqua e tre di furto di energia, a danno delle rispettive aziende erogatrici del servizio. Si tratta di soggetti tutti residenti nel centro e nella periferia valmontonese, quattro dei quali già noti alle forze dell’ordine. Considerando, ora, la manomissione risalente al 2016, allora il danno in questione sarebbe di varie migliaia di euro.

Danni alle aziende erogatrici per migliaia di euro

Grazie alla collaborazione del personale ACEA, poi, i militari hanno inoltre accertato che nelle abitazioni dei tre indagati per furto di acqua, era stato eseguito un collegamento diretto ed abusivo alla rete idrica annullando totalmente il costo dei consumi. Anche in questo caso parliamo di un danno dell’ordine di alcune migliaia di euro, in considerazione dell’allaccio abusivo risalente, questa volta, al 2018.