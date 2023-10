Allagamenti in stazione a Livorno, disagi su linea ferroviaria Pisa-Roma

Allagamenti anche in stazione a Livorno, con ripercussioni sulla linea ferroviaria Pisa-Roma, a causa della tanta pioggia caduta stamani, giovedì 19 ottobre 2023, con i binari sotto l’acqua. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

La circolazione dei treni è stata rallentata a partire dalle ore 5:50 e alle 8 c’erano ancora ripercussioni come si legge dal sito di Trenitalia: registrati fino a 60 minuti di ritardo per treni Intercity e Regionali, possibili per quest’ultimi anche limitazioni di percorso e cancellazioni. Sul fronte strade: dal Comune di Livorno si spiega che a causa delle forti piogge via Firenze e via Provinciale Pisana sono chiuse.

Linea Pisa – Roma: circolazione ferroviaria rallentata per danni provocati dal maltempo nella stazione di Livorno