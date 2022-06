Allarme bomba a Roma: pacco postale ‘esplosivo’ nella sede di Leonardo

Allarme bomba a Roma intorno alle 12 di oggi in Piazza Monte Grappa, nella sede di Leonardo: qui, infatti, era stato notato un pacco sospetto e subito era stato dato l’allarme. Che questa volta non è risultato infondato.

Cosa è successo nella sede di Leonardo a Roma

Il test degli artificieri, intervenuti sul posto, ha dato esito positivo. Quel pacco ‘sospetto’, infatti, conteneva all’interno della polvere da sparo, potenzialmente offensiva, ed era destinato alla società Leonardo, quella attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza.

Sul posto, poco prima delle 12, sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre e il loro intervento è terminato circa un’ora dopo. Ora spetterà alla Polizia fare chiarezza e risalire agli autori, a chi ha costruito quell’ordigno che sembrerebbe essere rudimentale e che sarebbe potuto esplodere da un momento all’altro. Nessuna pista è esclusa: tutto è al vaglio di chi indaga.

La chiusura dello stabilimento Leonardo di Pomezia

Intanto a Pomezia i lavoratori continuano a gridare contro la chiusura dello stabilimento di via Industria. E recentemente il Sindaco Zuccalà si è schierato al fianco dei dipendenti ed è tornato a sottolineare, durante un’assemblea, la necessità improcrastinabile dell’apertura di un tavolo interministeriale e interistituzionale per cercare un percorso condiviso di valorizzazione del sito e non di chiusura.