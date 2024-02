Allarme colera, 15 casi sospetti: cosa sta succedendo | Panico tra i presenti

Le persone tenute sotto controllo sono al momento tremila, mentre i casi sospetti sono 15.

Si attendono i risultati dei test per capire se si l’ipotesi colera sia confermata o meno.

Allarme colera a bordo di una nave da crociera

Mauritius ha negato l’attracco a una nave da crociera norvegese nella capitale Port Louis. Si teme che a bordo dell’imbarcazione si sia diffusa una epidemia di colera. Al momento sono 15 le persone a bordo per le quali è scattato l’isolamento per sospetto contagio. A renderlo noto è la Bbc. Le autorità mauriziane hanno affermato che la decisione di bloccare la nave è stata «presa per evitare qualsiasi rischio per la salute». I passeggeri hanno lamentato lievi sintomi di mal di stomaco durante la tappa in Sudafrica. Uno di loro, un passeggero olandese, ha riferito di aver saputo dal capitano della nave che a bordo poteva esserci un’epidemia di colera.