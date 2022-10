Allarme escherichia coli, taleggio ritirato dal mercato: ecco quale, lotto interessato e cosa fare

Torna l’allarme Escherichia Coli che stavolta ha colpito il Taleggio, o meglio, alcuni lotti del formaggio. È stato lo stesso produttore a richiamare per rischio microbiologico e, in particolare, è stata l’azienda Casarrigoni Srl che ha evidenziato la possibile presenza di un pericoloso ceppo di Escherichia Coli, Stec gene eae sg 026. Un annuncio per il quale tutti i consumatori che sono in possesso di uno dei prodotti indicati sono chiamati a restituirli al supermercato nel quale è stato acquistato.

Quali sono i lotti a rischio

I lotti di Taleggio indicati come a rischio sono: il lotto 25277 di Taleggio di marchio Terre d’Italia (con data di scadenza 03/11/22); 3 lotti di Taleggio di marchio Pascoli del Fattore, ovvero 25272 (con scadenza 28/11/22), 25276 (scadenza 28/11/22) e 25277 (scadenza 03/12/22); 4 lotti di Taleggio di marchio Casarrigoni, ovvero 25272 (scadenza 28/11/22), 25276 (scadenza 02/12/22), lotto 25279 (scadenza 05/12/22) e 25280 (scadenza 06/12/22).

I rischi per la salute

Il batterio incriminato, quello dell’Escherichia coli può produrre tossine pericolose e si annida nell’intestino dell’uomo. Il rischio è che chi dovesse infettarsi con questo tipo di battere possa presentare crisi emorragiche che in alcuni casi può anche essere fatale. Solo qualche giorno fa, nel centro di Roma era scattato l’allarme in un condominio vicino al Pantheon per la presenza di escherichia Coli nell’acqua del rubinetto.