Allerta incendi a Roma, la Protezione Civile emette il bollettino “incendio rosso”

Allerta incendi a Roma: bollino rosso della Protezione Civile per la giornata di oggi, domani e il 1° di Agosto

Emergenza incendi a Roma, dopo gli ultimi tre episodi avvenuti tra le zone di Ponte Mammolo, Pietralata e Mostacciano. In una situazione dove la mano umana e la mancanza di cura degli spazi verdi sembra averla fatta da protagonista, un altro elemento che potrebbe giocare contro il nostro ambiente, e l’aria che respiriamo, è il caldo infernale. Una situazione che ha portato la Protezione Civile a emanare un’allerta, con il bollettino “incendio” rosso per le prossime ore.

Il bollettino rosso della Protezione Civile per gli incendi a Roma

Arriva il bollettino di allerta “incendio rosso” della Protezione Civile, che prevede un clima incandescente sul piano degli incendi per le prossime ore. I volontari sono attenzionati su tutto il territorio di Roma, con la maggior parte dei Municipi che vedrebbe un altissimo rischio di roghi dalle immani conseguenze. Se vista la situazione sul piano laziale, la situazione sembra leggermente più tranquilla solo nei territori della Provincia di Rieti e una parte del territorio al confine tra Latina e Frosinone.

La situazione nella Capitale: ecco le iniziative

Sul piano della Città Eterna, il rialzo delle temperature spinge a un costante monitoraggio delle zone romane da qui ai prossimi giorni. Per ora, il “bollino rosso” della Protezione Civile attenziona le giornate del 30 e 31 luglio, oltre poi tutta la giornata legata al 1° di Agosto 2024. In una situazione dove i residenti saranno incaricati di buon senso e spirito civico, i volontari chiedono un aiuto alla cittadinanza. Qualora venisse avvistato un incendio nel loro quadrante cittadino, avvisare subito il numero di emergenza attraverso il 112 o il centralino all’800854854. Come abbiamo potuto costatare anche nei giorni scorsi, i roghi tossici non si sono fermati nelle ultime settimane, interessando principalmente delle aree precise della Città Eterna: X, XI e IX Municipio, la zona dell’Eur, le aree che affacciano sulla Prenestina e la Tiburtina.