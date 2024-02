Allerta Listeria, nuovo richiamo alimentare dal Ministero della Salute: lotto coinvolto

Ritirato dai supermercati italiani un lotto di Gorgonzola Dolce DOP: il prodotto alimentare a rischio Listeria in Italia.

In queste ore un lotto di Gorgonzola DOP è stato ritirato dai supermercati d’Italia. L’uscita dal commercio è avvenuta per mano del Ministero della Salute, guidato dal ministro Orazio Schillaci, con indagini sul prodotto alimentare che hanno evidenziato come fosse a rischio listeria. Il Ministero ha comunicato la notizia attraverso la sezione dedicata ai richiami alimentare sul proprio sito web.

Gorgonzola DOP a rischio listeria: ritirato dai supermercati

Secondo le indagini del Ministero della Salute, il famoso formaggio italiano avrebbe visto la potenziale potenza di un batterio dannoso per il corpo umano: la Listeria motocytogenes. Il lotto preso in considerazione dall’indagine e successivamente ritirato dal mercato nazionale, è quello contrassegnato con il codice di produzione D16423A. Il prodotto, come visionato dagli ispettori ministeriali, interessava vari versioni del famoso Gorgonzola Dolce DOP.

Le specifiche del Gorgonzola Dolce ritirato dal mercato italiano

Come consuetudine in questi frangenti, il Ministero della Salute ha dato ulteriori dettagli per riconoscere con più facilità il prodotto alimentare pericoloso per la salute umana. In tal senso, parliamo di un alimento confezionato nella provincia di Novara, precisamente in un’industria di via Europa 21 presso il Comune di Cavallirio. La scadenza del prodotto, come menzionato dalla scheda ministeriale, è data al 20 marzo 2024.

I consigli del Ministero della Salute per chi ha acquistato il Gorgonzola Dolce

Se ho comprato nei giorni scorsi questo tipo di Gorgonzola Dolce DOP, cosa devo fare? La risposta è semplice: anzitutto non consumarlo per nessun motivo, considerati i rischi gravissimi che potrebbe causare sul nostro corpo. Come menziona il Ministero della Salute riguardo gli atteggiamenti da tenere in questi frangenti, c’è l’invito a riconsegnare il prodotto allo store dove l’abbiamo comprato e lì farci rimborsare dell’acquisto.

Cosa provoca la Listeria sul corpo umano

Come ci indica la medicina, il batterio della Listeria è facilmente rintracciabile soprattutto nei cibi crudi. L’infezione sul nostro corpo può essere molto disagiante, considerato come si può presentare principalmente in due forme: una fortissima gastroenterite e una forma sistematica, ovvero una malattia che prende tutto l’organismo umano.

Gli effetti della Listeria

Facendo riferimento agli studi sul batterio della Listeria e gli effetti sul corpo umano, possiamo vedere come l’infezione sia velocissima nell’attaccare l’organismo. La gastroenterite, con conseguente dissenteria o vomito, appare subito dopo pochi minuti dall’ingestione del cibo contaminato. La condizione sistematica, che può causare meningite o encefalite, si presenta nella forma più acuta nel giro di una giornata. È stato infatti scoperto come la malattia veda 24 ore d’incubazione nel corpo umano.