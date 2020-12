Allerta maltempo nel Lazio: codice rosso per il bollettino meteo, forti temporali e nubifragi

Il bollettino meteo emesso per domani, martedì 8 dicembre 2020, è da codice rosso: il Lazio sarà preda di forti temporali e nubifragi.

Il Centro Funzionale della Regione Lazio prevede criticità idreologica ed idraulica “con validità dalla tarda serata/notte di oggi e per le prossime 36 ore“. Nello specifico, il bollettino annuncia per il giorno 8 dicembre un rischio di criticità “rosso”, specialmente per le provincie di Frosinone e Latina.

L‘allerta meteo è dovuta dalla concomitanza delle precipitazioni previste dal servizio metereologico del Dipartimento della Protezione Civile con le condizioni critiche del livello dei fiumi e torrenti, che si erano innalzati tra il 5 e il 6 dicembre.

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile, a seguito del bollettino di criticità, ha inviato a tutti i Comuni e alle Prefetture una nota contenente le raccomandazioni operative da eseguire. In particolare si chiede un monitoraggio intensivo delle aree a rischio e collaborazione da parte dei cittadini.