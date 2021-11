Allerta meteo a Roma e manifestazioni: traffico in tilt, orari dei cortei e strade chiuse

Sarà un giovedì nero sul fronte del maltempo nella Capitale. Ma non solo. Perché se da una parte c’è l’allerta meteo di colore giallo (su tutto il Lazio dalle prime ore di oggi e per le prossime 24-36 ore) e la città andrà in tilt, dall’altra a Roma oggi sono in programma diverse manifestazioni e cortei, che non faranno altro che peggiorare la viabilità.

Manifestazioni e cortei a Roma giovedì 25 novembre 2021: le strade chiuse, percorsi bus

Come fa sapere Roma Mobilità, dalle 15 alle 19 di oggi è previsto un sit-in nella piazza del Campidoglio promosso dal Movimento per il diritto all’abitare. In base all’andamento della manifestazione, potrebbero esserci possibili ripercussioni sulla viabilità al momento dell’arrivo e del deflusso dei partecipanti. Dalle 8 alle 14, invece, in Piazza dei Santi Apostoli ci sarà un’ulteriore manifestazione sindacale della Uil: questa volta a scendere in piazza saranno circa 500 persone e potrebbero esserci disagi al traffico nella zona di Piazza Venezia. Dalle 9 alle 12 ci sarà la protesta sindacale della “FISASCAT CISL – Settore Commercio” a Piazza Irnerio: i manifestanti faranno sentire la loro voce contro il licenziamento di alcuni lavoratori dell’azienda Carrefour. E ancora, nel quartiere Casilino dalle 14 alle 16,30, in piazza Francesco Zambeccari, ci sarà “un’assemblea pubblica in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne” e potrebbero esserci dei rallentamenti.

Emmanuel Macron oggi a Roma: l’incontro del Presidente Francese con Draghi, le strade chiuse

E tra una manifestazione e l’altra, oggi a Roma arriverà il presidente francese Emmanuel Macron, che incontrerà il Premier Draghi alle 18.15. Per l’occasione, ci saranno divieti di sosta e rimozioni in via Lombardia e in un’ampia zona compresa tra via del Corso, largo Chigi e via del Tritone. Ulteriori divieti in via XXIV Maggio e nella zona di piazza Farnese. Ma non finisce qui. Dalle 16, scatteranno chiusure al traffico su via del Corso (tra via di San Claudio e piazza Venezia), largo Chigi, piazza San Claudio e via del Tritone (tra piazza San Claudio e largo del Tritone). Saranno deviate le linee di bus 51, 52, 53, 62, 63, 71, 80, 85, 100, 117, 119, 160 e 492.

Allerta meteo a Roma e nel Lazio giovedì 25 novembre 2021: le previsioni di oggi

A tutto questo a Roma si deve aggiungere l’allerta meteo, con i temporali e le piogge che già da stamattina stanno imperversando sulla Capitale. Sì, perché dalle prime ore di oggi e per le successive 24-36 ore è prevista un‘allerta meteo di colore giallo per criticità idrogeologica e per temporali sulle zone A (Bacini Costieri Nord), B (Bacino Medio Tevere), C (Appennino di Rieti), D (Bacini di Roma), E (Aniene), F (Bacini Costieri Sud) e G (Bacino del Liri). Il maltempo, quindi, interesserà l’intera Regione.

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio giovedì 25 novembre 2021

Nella Capitale oggi ci sarà un’instabilità diffusa nelle ore mattutine e poi anche al pomeriggio; in serata i fenomeni saranno più intensi su tutto il territorio. Temperature comprese tra +12°C e +13°C. Nel resto del Lazio il tempo sarà instabile nel corso della giornata con piogge diffuse, fenomeni localmente abbondanti sulle coste nel pomeriggio. In serata le precipitazioni si faranno più intense su tutti i settori con neve in Appennino a quote di alta montagna, in calo nelle ore notturne.