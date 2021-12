Allerta meteo a Roma e nel Lazio giovedì 2 dicembre 2021: le previsioni di domani, le zone più colpite

Qualche giorno di tregua, addirittura di sole (nonostante le temperature in calo), ma da domani sul Lazio torna l’ondata di maltempo con piogge e temporali da allerta arancione in alcune zone della Regione.

Allerta meteo a Roma e nel Lazio giovedì 2 dicembre 2021: le zone più colpite domani dal maltempo

Stando al bollettino della Protezione Civile (CLICCA QUI PER LEGGERLO) domani, giovedì 2 dicembre è allerta meteo gialla per criticità idrogeologica sulle zone A (Bacini Costieri Nord), B (Bacino Medio Tevere), C (Appennino di Rieti), D (Bacini di Roma), E (Aniene). E’, invece, allerta arancione per criticità idrogeologica sulle zone F (Bacini Costieri Sud) e G (Bacino del Liri). Criticità idraulica di colore giallo sulle zone D, E, F e G.

Maltempo a Roma e nel Lazio giovedì 2 dicembre 2021: le previsioni di domani

Per la giornata di domani nella Capitale il tempo sarà generalmente instabile con piogge sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata non vi saranno variazioni. Temperature comprese tra +9°C e +14°C. Nel resto della Regione, invece, ci saranno temporali intensi al mattino sul Basso Lazio, piogge diffuse sui restanti settori e neve intensa in Appennino oltre i 1400-1600 metri di quota; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà instabile su tutto il territorio. Quota neve in lieve calo.