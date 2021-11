Allerta meteo a Roma e nel Lazio giovedì 25 novembre 2021: le previsioni di domani, le zone più colpite

Quella di oggi sarà l’unica giornata di tregua dal maltempo perché da domani, giovedì 25 novembre, le piogge e i temporali imperverseranno su buona parte dell’Italia e interesseranno anche il Lazio e la Capitale. Dalle prime ore di domani è prevista un‘allerta meteo di colore giallo su buona parte delle zone del territorio, da Roma ai bacini Costieri Sud.

Allerta meteo a Roma e nel Lazio giovedì 25 novembre 2021

Domani, giovedì 25 novembre, è allerta meteo gialla per criticità idrogeologica e per temporali sulle zone A (Bacini Costieri Nord), B (Bacino Medio Tevere), C (Appennino di Rieti), D (Bacini di Roma), E (Aniene), F (Bacini Costieri Sud) e G (Bacino del Liri). Il maltempo, quindi, interesserà l’intera Regione.

Maltempo a Roma e nel Lazio giovedì 25 novembre: le previsioni di domani

Nella Capitale domani ci sarà un’instabilità diffusa nelle ore mattutine e poi anche al pomeriggio; in serata i fenomeni saranno più intensi su tutto il territorio. Temperature comprese tra +12°C e +13°C. Nel resto del Lazio il tempo sarà instabile nel corso della giornata con piogge diffuse, fenomeni localmente abbondanti sulle coste nel pomeriggio. In serata le precipitazioni si faranno più intense su tutti i settori con neve in Appennino a quote di alta montagna, in calo nelle ore notturne.