Allerta meteo a Roma e nel Lazio martedì 15 febbraio 2022: le previsioni per domani

Dopo diverse settimane di tregua, di sole e di weekend con belle giornate, da oggi nel Lazio arriverà una perturbazione e domani ci saranno 24 ore all’insegna del maltempo, delle piogge e del freddo. Al punto che la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di colore giallo per criticità idrogeologica su tutto il territorio.

CLICCA QUI PER IL BOLLETTINO

Allerta meteo a Roma e nel Lazio martedì 15 febbraio 2022

E’ allerta gialla per criticità idrogeologica su tutte le zone del Lazio: la A (Bacini Costieri Nord), B (Bacino Medio Tevere), C (Appennino di Rieti), D (Bacini di Roma), E (Aniene), F (Bacini Costieri Sud) e G (Bacino del Liri). Sono previste, come si legge nel bollettino della Protezione Civile, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori interni e meridionali con quantitativi cumulati puntualmente moderati. E’ per questo che il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità ha diramato l’allerta meteo con validità dalle prime ore di domani, martedì 15 febbraio, e per le successive 12 ore.

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio 15 febbraio 2022

A Roma domani il meteo sarà instabile con piogge abbondanti al mattino, precipitazioni sparse anche nel pomeriggio. Precipitazioni in esaurimento tra la sera e la notte, con temperature comprese tra +8°C e +13°C. Nel resto del Lazio il tempo sarà instabile con piogge al mattino, temporali sui settori meridionali e neve sui rilievi fino a 1200 metri di quota. Instabilità diffusa per la restante parte della giornata con precipitazioni al pomeriggio, che saranno poi in esaurimento tra la sera e la notte.