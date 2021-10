Allerta meteo a Roma e nel Lazio martedì 26 ottobre 2021: in arrivo temporali, ecco fino a quando

Sta per arrivare una nuova ondata di maltempo nel Lazio. Nelle ultime ore, infatti, il Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo perché sono previste ‘precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale’ e ha valutato una criticità di codice giallo.

Allerta meteo a Roma e nel Lazio martedì 26 ottobre 2021: ecco dove e fino a quando

E’ allerta gialla per rischio idrogeologico e per temporali dalle prime ore del mattino di domani, martedì 26 ottobre, e per le successive 12-18 ore. E’ allerta gialla nelle zone D (bacini di Roma), E (Aniene), F (Bacini costieri Sud) e G (Bacino del Liri).

Meteo weekend Halloween e Ognissanti: le previsioni del 31 ottobre e del 1 novembre 2021

Ultimo weekend di ottobre che dovrebbe iniziare, se confermata, con una goccia fredda in quota proprio sull’Italia. Condizioni meteo che saranno però solo localmente instabili e temperature in linea o poco sotto alle medie del periodo. Nella giornata di Domenica la situazione sinottica potrebbe vedere un robusto anticiclone tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale contrapposto ad un vivace flusso atlantico con un profondo minimo di bassa pressione tra Isole Britanniche e Francia. Entro il giorno di Ognissanti questo potrebbe portare un peggioramento meteo in Italia con piogge ad iniziare dal Centro-Nord.