La bella stagione è alle porte, ma per il maltempo non sembra esserci tregua. Nel Lazio, infatti, è stata diramata dalla Protezione Civile un’altra allerta meteo per la giornata di oggi, martedì 8 giugno, dalle prime ore del mattino e per le successive 9-12 ore.

Allerta meteo a Roma e nel Lazio oggi 8 giugno 2021

In base alle previsioni meteo emesse dal Dipartimento della Protezione Civile con indicazione di: “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”, è allerta gialla idrogeologica per temporali su tutte le zone d’allerta.

Meteo Roma e Lazio 9 giugno 2021: cosa dicono le previsioni

Per la giornata di domani, nel Lazio il tempo sarà stabile con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino su tutto il territorio, piogge sparse attese nelle ore pomeridiane. In serata cessazione dei fenomeni con cieli sereni o poco nuvolosi. A Roma, invece, sarà poco nuvoloso in mattinata con tempo asciutto. Locali piogge nelle ore pomeridiane in generale esaurimento già in serata. Temperature comprese tra +14°C e +30°C.