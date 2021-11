Allerta meteo a Roma e nel Lazio mercoledì 10 e giovedì 11 novembre 2021: le previsioni di domani

Novembre all’insegna del maltempo e ancora allerte meteo nel Lazio. Dopo i violenti nubifragi di pochi giorni fa, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un altro bollettino perché si prevedono temporali soprattutto in tre zone della Regione.

Allerta meteo a Roma e nel Lazio mercoledì 10 e giovedì 11 novembre 2021

Oggi e domani è allerta meteo gialla, stando ai bollettini diramati dalla Protezione Civile del Lazio, per criticità idrogeologica in tre zone della Regione: la A (Bacini Costieri Nord), la D (Bacini di Roma) e la F (Bacini Costieri Sud). L’allerta è dal pomeriggio di oggi, mercoledì 10 novembre, e per le successive 12 ore perché sono previste ‘precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri’.

Meteo a Roma e nel Lazio 11 novembre 2021: le previsioni di domani

Nella Capitale domani il tempo sarà asciutto al mattino con molte nubi compatte; peggioramento atteso al pomeriggio con pioviggini diffuse ed estese poi anche alle ore serali. Temperature comprese tra +13°C e +19°C. Nel resto del Lazio, invece, ci sarà una nuvolosità irregolare al mattino, possibili pioviggini nelle ore pomeridiane sui settori centro settentrionali. In serata i fenomeni si estenderanno su tutta la regione.