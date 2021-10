Allerta meteo a Roma e nel Lazio (weekend 2-3 ottobre): arrivano i temporali

Il maltempo dà il benvenuto al mese di ottobre e almeno per questo weekend dovremmo dire “addio” alle giornate calde (quasi estive) e alle temperature anomale per l’autunno. Nel Lazio, infatti, è allerta meteo e il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso questo bollettino di criticità, con piogge e temporali previste dal pomeriggio/sera di oggi, sabato 2 ottobre, e per le successive 18-24 ore.

Allerta meteo a Roma e nel Lazio sabato 2 e domenica 3 ottobre: le previsioni

Nel Lazio a partire dal pomeriggio/sera di oggi, sabato 2 ottobre, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale “specie sui settori costieri centro-meridionali con quantitativi cumulati localmente moderati”. Il Centro Funzionale Regionale, in base a queste previsioni, ha emesso un’allerta meteo anche per le successive 18-24 ore.

Leggi anche: Meteo oggi e domani a Roma, le previsioni per sabato 2 e domenica 3 ottobre 2021: ecco che tempo farà nel weekend

Meteo a Roma e nel Lazio per il weekend (2-3 ottobre 2021)

Come spiegano gli esperti di MeteoLazio.it, le previsioni per il weekend (2-3 ottobre 2021) non promettono nulla di buono. A Roma oggi sono previste pioggia e schiarite, con vento da SSE con intensità di 10 km/h e raffiche fino a 11 km/h. Le temperature minime saranno comprese tra 15 e 17 °C, mentre le massime tra 22 e 23 °C. Pioggia attesa anche sul litorale romano, su Latina (e provincia) e su tutti i Castelli Romani. Ma anche quella di domani, domenica 3 ottobre, sarà una giornata all’insegna del maltempo. Nella Capitale sono previsti rovesci temporaleschi e schiarite. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Sud con intensità di 18 km/h, con possibili raffiche fino a 19 km/h. Temperature: 15°C la minima e 23°C la massima.