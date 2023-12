Allerta meteo a Roma, Gualtieri chiude nuovamente strade e cimiteri

Un’allerta meteo gialla è stata emessa oggi per la città di Roma dal sindaco Roberto Gualtieri, a causa di forti venti e precipitazioni diffuse. L’agenzia regionale di protezione civile del Lazio ha avvertito della presenza di venti da forti a burrasca, con rinforzi di burrasca forte lungo le coste e tempesta sui crinali appenninici. Inoltre, si prevedono forti mareggiate sulle coste esposte.

Allerta meteo a Roma, Gualtieri rinnova l’ordinanza di pochi giorni fa: chiuse 5 strade e i cimiteri

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha emesso un’ordinanza precauzionale, chiudendo i cimiteri Verano e Flaminio, quest’ultimo situato a Prima Porta. Questa decisione è stata presa a seguito del timore di crolli di alberi, un pericolo già verificatosi nel precedente fine settimana, con oltre 300 alberature e rami caduti. In quel tragico episodio, una donna è stata schiacciata da un albero caduto.

Allerta meteo: paura per le condizioni dei cimiteri di Roma

L’ordinanza del Campidoglio recita: “Dalla riunione di valutazione con la Protezione Civile è emerso che lo scenario potrebbe determinare potenziali fattori di pericolo per la pubblica incolumità in determinati contesti particolarmente esposti.” Pertanto, i cimiteri con un rischio più elevato di crollo di alberi, come Verano e Flaminio, sono stati chiusi. Gli altri cimiteri rimarranno aperti, ma saranno soggetti a limitazioni alla circolazione nei punti in cui le alberature sono precarie.

Rischio crollo alberi: Gualtieri torna a chiudere le strade

Il Sindaco ha anche raccomandato ai cittadini di evitare di frequentare parchi, ville e giardini per evitare potenziali situazioni pericolose. Nel frattempo, sono state chiuse alcune strade nei Municipi X, XII e XV, con limitazioni alla circolazione su vie specifiche come via di Castelfusano, via dei Pescatori, via della Villa di Plinio, via Federico Ozanam e via di Santa Cornelia.

Rischio idrogeologico a Roma

Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un’allerta gialla per il vento su tutte le Zone di Allerta, nonché un’allerta per criticità idrogeologica e idrologica per temporali sulle Zone di Allerta B (Bacino Medio Tevere) ed E (Aniene). Si consiglia ai cittadini di rimanere aggiornati sulle condizioni meteorologiche e di contattare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale per chiarimenti, informazioni e interventi al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200, attiva 24 ore su 24.