Allerta Meteo a Roma, misure drastiche di Gualtieri: chiusi cimiteri e 5 strade

In seguito all’allerta meteo emessa dal Sistema di Protezione Civile Regionale per le previste forti raffiche di vento nella notte di lunedì 27 novembre e durante la giornata di martedì 28, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha preso misure drastiche per garantire la sicurezza dei cittadini.

Le misure del sindaco Gualtieri per l’Allerta Meteo su Roma

Una delle decisioni più rilevanti è la chiusura temporanea di tutti i cimiteri della città. Questa misura mira a evitare potenziali rischi per i visitatori e il personale addetto, considerando le condizioni meteorologiche avverse attese. In aggiunta, è stato imposto un divieto rigido di attività ludiche nei parchi e nelle ville cittadine. Questa restrizione è volta a garantire la sicurezza delle persone in spazi aperti, dove il rischio di incidenti legati al vento potrebbe aumentare significativamente.

Le chiusure delle strade a Roma

Il Sindaco Gualtieri ha ordinato la chiusura di cinque strade ritenute particolarmente a rischio a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Le strade coinvolte sono via di Castelfusano, via dei Pescatori e via della Villa di Plinio nel X Municipio, via Federico Ozanam nel Municipio XII e via di Santa Cornelia nel XV. L’obiettivo di queste chiusure è prevenire situazioni pericolose per la circolazione stradale e ridurre il rischio di danni a veicoli e strutture lungo le vie interessate.

L’ordinanza del sindaco Gualtieri per aumentare la sicurezza in queste ore

Il Sindaco ha ufficialmente firmato un’ordinanza che rende queste misure operative fino a quando non sarà dichiarata la cessazione dell’emergenza meteorologica. Si tratta di un passo fondamentale per garantire la massima attenzione e cautela da parte della cittadinanza e delle autorità locali durante questo periodo critico. La Protezione Civile capitolina sta diffondendo consigli importanti sui comportamenti di autoprotezione da adottare in caso di forte vento. Questi consigli includono indicazioni su come proteggere la propria abitazione, evitare situazioni a rischio all’aperto e garantire la massima sicurezza per sé e per gli altri.

I consigli della Protezione Civile per l’Allerta Meteo

In conclusione, la città di Roma si prepara ad affrontare le avverse condizioni meteorologiche attraverso misure preventive e restrittive, con l’obiettivo principale di salvaguardare la sicurezza e il benessere dei cittadini. Questo articolo prosegue con una rassegna dei consigli della Protezione Civile capitolina per la sicurezza in caso di forte vento: