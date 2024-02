Allerta meteo gialla nel Lazio, domani precipitazioni e temporali

La Protezione Civile del Lazio ha emesso l’allerta meteo gialla per la giornata di domani, mercoledì 28 febbraio 2024.

Domani all’insegna del brutto tempo su tutto il Lazio, come comunicato nell’allerta meteo gialla della Protezione Civile. I meteorologi prevedono un mercoledì 28 febbraio 2024 all’insegna della pioggia violenta, consigliando a tutti i cittadini di evitare le uscite di casa per le prossime 24 ore. Nel nostro pezzo vi elencheremo le zone laziali maggiormente a rischio con le piogge che si abbatteranno domani.

Allerta meteo gialla su tutto il Lazio

La Protezione Civile del Lazio ha emesso un bollettino per le condizioni del meteo avverse nella giornata di domani, con il maltempo che potrebbe crearci problemi fino all’ultimo giorno di febbraio (il prossimo giovedì). Le precipitazioni non si concentreranno in un solo punto del territorio regionale, portando forti diluvi su tutta l’area laziale e mostrando precipitazioni in ordine sparso su tutte le cinque province regionali.

L’invito della Protezione Civile alla cittadinanza laziale

Come avviene in queste situazioni, la Protezione Civile ha invitato la cittadinanza laziale a fare attenzione. I volontari si sono raccomandati di utilizzare alcuni comportamenti, proprio evitare episodi che mettano a repentaglio la sicurezza delle singole persone. Tra gli inviti più importanti, quello dove si chiede di non uscire di casa se non per sbrigare commissioni urgenti, come possono essere il lavoro o altra causa di uguale importanza.

I consigli per chi viaggia in macchina

I volontari della Protezione Civile hanno riservato dei consigli anche per gli automobilisti del Lazio, che possono incorrere in situazioni di pericolo per il forte maltempo. Anzitutto sono stati invitati a tenersi aggiornati con i canali ufficiali della Protezione Civile, per capire se delle strade verranno chiuse per il maltempo o per la caduta di alberi. Altro importante consiglio, inoltre, è quello di evitare lunghi viaggi tra una zona e l’altra della ragione, considerato come il maltempo può creare difficoltose condizioni di guida e favorire gravi incidenti stradali.