Allerta meteo gialla nel Lazio: le previsioni per martedì 26 marzo 2024

La Protezione Civile ha annunciato un’allerta meteo di colore “giallo” per il territorio della Regione Lazio. L’avviso riguarda la giornata di domani, martedì 26 marzo 2024, dove la zona laziale vedrà nuovamente il passaggio di forti temporali. I meteorologi prevedono numerosi casi di maltempo su tutto il territorio regionale, con le temperature che dovrebbero vedere una graduale diminuzione tra i 13 e i 16 gradi.

Allerta meteo gialla nel Lazio: le previsioni della Protezione Civile

La situazione non dovrebbe essere drammatica, come avvenuto in altri episodi di maltempo su Roma e le altre città laziali. Le piogge dovrebbero rivelarsi di modesta portata, anche se questo dato non può scongiurare episodi di allagamento legati all’ostruzione dei tombini nelle varie città laziali. I maggiori problemi potrebbero sorgere con le attività all’aperto, che nella giornata di domani potrebbero rimanere chiuse per motivi di sicurezza e impossibilità di lavorare.

Le previsioni meteo per domani

La Protezione Civile si sta preparando ad affrontare il maltempo di domani, che dovrebbe toccare la maggior parte dell’aree cittadine presenti nella Regione Lazio. Come sempre, i volontari invitano le persone ad aggiornarsi costantemente sulle evoluzioni del meteo, ma soprattutto a fare molta attenzione in caso di uscite: queste, se possibile, vanno ridotte al minimo ed effettuate solo per stretta necessità.

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha emesso un allerta gialla, dicendo come le piogge di domani toccheranno l’area regionale in maniera sparsa. I fenomeno metereologici, legati al maltempo, potrebbero presentarsi come rovesci o addirittura forti temporali. Le temperature dovrebbero mantenersi miti, se bruschi cali di temperatura come invece precedenti maltempi avevano comportato in passato. Con l’arrivo del maltempo di domani, la primavera prevista per Pasqua e Pasquetta sembra solo rimandata di qualche settimana. Come sempre, tutti i cittadini laziali sono invitati a consultare le indicazioni delle autorità locali, oltre poi a tenere in considerazione eventuali avvisi di sicurezza.