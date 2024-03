Allerta meteo “gialla” nel Lazio per domani, lunedì 11 marzio 2024

Prorogata l’allerta meteo di colore “giallo” per il territorio della Regione Lazio: previsti forti nubifragi su tutte le province.

Il maltempo sembra non arrestarsi sul territorio del Lazio e in particolare di Roma. Con una nota stampa della Presidenza guidata dal governatore Francesco Rocca, la Protezione civile ha indetto l’allerta meteo di colore “giallo” anche per la giornata di domani. Come sempre, l’Ente regionale ha inviato delle raccomandazioni ai cittadini laziali, in modo che evitino certe consuetudini durante i pesanti rovesci previsti per le prossime ore.

Continua l’allerta meteo “gialla” sul territorio della Regione Lazio

Per ora, tranne rare eccezioni, l’allerta meteo sta venendo riconfermata dalla giornata di giovedì pomeriggio. Le piogge non hanno ancora provocato danni ingenti, anche se alcune aree a rischio idrogeologico creano grande apprensione nella Protezione Civile attiva sul territorio della Regione Lazio. L’allerta meteo di colore “giallo”, con i limiti che ne derivano, durerà per tuta la giornata di domani: lunedì 11 marzo 2024.

Le previsioni del tempo nelle province del Lazio

A Roma l’acqua dovrebbe essere abbondante, con i maggiori rovesci che potrebbero palesarsi in piena notte. La pioggia dovrebbe toccare il territorio capitolino tra la mezzanotte e le tre del mattino, riaffacciandosi sulla Capitale a partire dal primo pomeriggio. Se la mattina si potrebbe uscire tranquilli, anche con un cielo abbastanza nuvolose, i rovesci potrebbero ripartire dopo pranzo e partire dalle 14.

A Viterbo la situazione potrebbe diventare più tranquilla, con un maggior carico di acqua che dovrebbe abbattersi su tutta la Tuscia. La notte e la mattina non dovrebbero vedere la presenza di rovesci, con la pioggia che si farà sentire a partire dall’ora di pranzo. Infatti le gocce potrebbero iniziare da dopo le 13, accompagnando la cittadinanza fino a sera inoltrata e probabilmente l’alba di martedì.

Latina rischia di non liberarsi tanto facilmente della pioggia. La pioggia che già sta toccando oggi il quadrante provinciale, potrebbe arrestarsi solo a notte inoltrata. Infatti, i rovesci dovrebbero smettere intorno alle 4 del mattino, per poi riproporsi alla cittadinanza a partire dall’ora di pranzo. Anche qui, l’acqua potrebbe durare fino a martedì mattina. Analoghe situazioni toccheranno Rieti e Frosinone, con quest’ultima provincia che vedrà l’acqua anche durante tutta la mattina di domani.