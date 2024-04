Allerta Meteo Gialla, per domani previsti temporali sul Lazio

Allerta meteo di colore giallo su tutto il territorio della Regione Lazio: maggiore attenzione alle aree balneari di Roma, Viterbo e Latina.

Pochi minuti fa, la Regione Lazio ha indetto una nuova allerta meteo di colore “giallo”. Le previsioni della Protezione Civile hanno lanciato un allarme maltempo per le prossime ventiquattro ore, in continuità con i temporali che si sono abbattuti sul territorio laziale negli ultimi giorni. Come sempre, l’Ente regionale ha consigliato alla cittadinanza locale di limitare le uscite fuori la propria abitazione per evitare incidenti.

Nuova allerta meteo “gialla” sul Lazio

Potrebbero essere condite da maltempo le prossime ore sul territorio del Lazio. La Protezione Civile, con Enti legati alla sicurezza locale, ha diramato un’allerta meteo per le prossime 18-24 ore: come visibile, il monito toccherebbe il pomeriggio e la sera di oggi, oltre la giornata di domani (mercoledì 24 aprile 2024). Secondo le previsioni meteorologiche, i temporali dovrebbero toccare tutte le Province del territorio laziale.

Allerta meteo “gialla” sul Lazio: cosa dobbiamo aspettarci

I maltempi potrebbero abbattersi in maniera molto violenta sul territorio di Roma e il resto del Lazio, con le zone che potrebbero essere toccate da forti rovesci e temporali. Secondo le previsioni meteorologiche effettuate dalla Protezione Civile, le aree più colpite potrebbero essere quelle legate alla costa laziale. Tra i siti attenzionati, occhi soprattutto sulle località di Torvaianica, Ostia, Fiumicino e Fregene.

Le misure da adottare durante l’allerta meteo

La circolare emessa dalla Protezione Civile, vuole anzitutto sensibilizzare la cittadinanza laziale verso delle buone pratiche in questi contesti di grave maltempo. Infatti ai cittadini si chiede di fare molta attenzione, al fine di evitare incidenti legati al crollo di alberature o episodi di allagamento nelle strade delle proprie città. Il monito, in questo senso, è rivoluto soprattutto ai quartieri più sensibili sul piano del dissesto idrogeologico o a rischio frane nei contesti di maltempo. Gli avvisi ufficiali delle autorità regionali, come sempre, potrebbero vedere degli aggiornamenti nelle prossime ore o nella giornata di domani.