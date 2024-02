Allerta meteo gialla sul Lazio: forti venti, precipitazioni e temporali

Allerta Meteo Gialla su tutto il territorio della Regione Lazio: ecco le previsioni del tempo sulla zona della provincia di Roma.

Torna ad abbattersi i maltempo sul Lazio, con i primi problemi già visibili da oggi (sabato 10 febbraio 2024). Dalle prime ore di questa mattina, in molte zone della regione hanno cominciato ad abbattersi importanti rovesci, che da subito hanno recato molteplici disagi alla cittadinanza locale. Tutto ciò accompagnato da forti venti, che almeno al Comune di Roma ha rilanciato la questione dell’allerta legata agli alberi pericolanti.

L’allerta meteo gialla sul Lazio

Si prevede un aspro temporale sul territorio del Lazio, con il maltempo che potrebbe accompagnarci addirittura fino a lunedì mattina. La Protezione Civile della Regione Lazio, nel tardo pomeriggio di ieri (9 febbraio) ha emanato una nuova allerta meteo di colore giallo, in una situazione di pericolo che potrebbe toccare il territorio regionale per le prossime 24-36 ore.

Il maltempo su Roma

Su Roma potrebbe abbattersi la prima pioggia violenta del 2024, con l’augurio che il rovescio non abbia gli esiti nefasti di quelli manifestatisi alla fine dello scorso anno. Secondo le previsioni del tempo, su molte zone di Roma comincerà a diluviare intorno alle 11.30, con l’acqua che prenderà maggiore intensità a partire da dopo pranzo. Si attendono in serata fortissimi rovesci, che lasciano consigliare una classica serata a casa per evitare problemi con il maltempo.

Pioggia sul territorio di Ostia

In confronto all’area del Centro Storico di Roma, la forza del maltempo potrebbe essere leggermente più clemente con il territorio di Ostia Lido. Secondo le previsioni del tempo, aspettiamoci un pomeriggio e una domenica (11 febbraio) all’insegna del diluvio. Per il forte vento e l’acqua, già diversi residenti evidenziano problemi con la ricezione del segnale televisivo e con la fibra in casa. Sarà un fine settimana dove si dovrà un attimo pazientare coi disagi recati dal maltempo, magari optando attività al chiuso o in casa coi propri familiari (stasera ci sarà la finale del Festival di Sanremo in tv).