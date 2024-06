Alpinista precipita nel vuoto durante la scalata: morto sul colpo

Alpinista precipita giù dal Gran Paradiso e muore sul colpo dopo la caduta: la Guardia di Finanza recupera il corpo

Tragedia sul Gran Paradiso, dove un alpinista ha perso la vita nelle prime ore di questa mattina. L’uomo stava svolgendo una scalata sulla montagna, quando per motivi da chiarire sarebbe precipitato nel vuoto. I soccorsi sono stati attivati da altri alpinisti presenti in quel punto della vetta, che hanno visto la drammatica scena davanti agli occhi. All’arrivo dei soccorritori, i paramedici hanno potuto costatare solamente il decesso dell’uomo.

Alpinista precipita sul Gran Paradiso e muore

Secondo le testimonianze degli altri scalatori, l’alpinista aveva cominciato a scalare la montagna intorno alle 8 di questa mattina. Come spiega Ansa, dopo un’ora di scalata si sarebbe verificato l’incidente ai danni dello sportivo. Erano le 9, quando un gruppo di scalatori avrebbe visto l’uomo precipitare nel vuoto e attivare subito i soccorsi. Facendo riferimento alle testimonianze dirette, riprese anche da Ansa, l’uomo si trovava in procinto di arrivare alla cima.

Le testimonianze sull’incidente e i soccorsi

A vedere la scena dell’incidente, era una cordata di scalatori che operava nello stesso settore del Gran Paradiso: è da valutare se gli sportivi fossero nel gruppo dello stesso alpinista. Attivati i soccorsi, sul posto si sono presentati i militari del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Entrèves. Con l’ausilio dell’elisoccorso, gli uomini dei soccorsi sono riusciti a recuperare il corpo senza vita della vittima: era caduto in un dirupo a centinaia di metri dal punto dell’incidente. Per l’altezza vertiginosa della caduta, non c’era possibilità di sopravvivenza. Il corpo dell’uomo, dopo essere stato imbracato e raccolto, ha visto il trasferimento presso la camera mortuaria del cimitero di Courmayeur.

I militari della Guardia di Finanza dovranno chiarire le motivazioni dell’incidente avvenuto, in importanti informazioni che potrebbero emergere anche dall’autopsia di rito. Le piste più battute a livello d’indagine sono quelle legate all’errore umano o un cedimento degli strumenti di sicurezza durante la scalata.