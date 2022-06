Alessandro Grando confermato Sindaco di Ladispoli: ‘Siamo una grande famiglia’

Il sindaco uscente Alessandro Grando si conferma Primo Cittadino a Ladispoli. Con 9.930 voti stacca notevolmente il suo avversario diretto, Alessio Pascucci, sindaco uscente di Cerveteri, rimasto fermo a 4.108 voti, meno della metà.

Un trionfo per Fratelli d’Italia e per il centrodestra, una vittoria al primo turno che evita il ballottaggio. “Sembrava un sogno – ha detto Grando non appena i dati sono stati ufficializzati – e invece anche questa volta è diventata realtà”.

Vittoria del centrodestra a Ladispoli, le parole del neosindaco

“Devo ringraziare tutti voi”, ha aggiunto rivolgendosi alla sua squadra, “perché questo è un lavoro che abbiamo fatto insieme, non solo adesso ma in tutti questi cinque anni. Abbiamo lavorato tanto, lo abbiamo fatto insieme e i risultati sono arrivati. Siamo stati compatti, una vera squadra. Non abbiamo lasciato indietro nessuno: quando qualcuno è stato attaccato lo abbiamo difeso. Perché noi siamo una grande famiglia: è questo il nostro valore aggiunto. Noi parliamo di idee e di progetti. Della città e di quello che vogliamo fare. Di cosa manca e come fare. Non abbiamo mai ceduto alle provocazioni, né risposto agli insulti. Perché sarebbe stato perdere tempo. Noi abbiamo un solo obiettivo: Ladispoli. E lavoreremo solo per migliorare la nostra città”.

Il sindaco ha poi ringraziato tutti, iniziando dalla propria famiglia, e i cittadini per il voto. “Rispetto a 5 anni fa abbiamo triplicato i consensi ricevuti: è una cosa eccezionale. Oggi si festeggia, ma tra qualche giorno, non appena ci sarà la proclamazione ufficiale, si ricomincerà a lavorare, a testa bassa. Perché noi non vogliamo lasciare indietro nessuno”.