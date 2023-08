Ama al lavoro per la riapertura delle scuole, priorità agli asili nido

Sono partite dal tredicesimo municipio, nel quadrante nord-ovest di Roma, le operazioni di pulizia straordinaria previste dal “Piano scuola” per i 950 plessi scolastici della città. La mattina di lunedì 21 agosto 2023, nei pressi della scuola dell’infanzia ‘Filastrocca impertinente’ di via Francesco Albergotti, gli operatori dell’Ama – strumenti di lavoro alla mano – hanno cominciato a ripulire la zona attorno al plesso, per consentire alle alunne e agli alunni di fruire di spazi verdi, puliti e sicuri. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Agi.

L’Ama al lavoro per la riapertura delle scuole

In particolare, spiegano dalla municipalizzata, i lavori saranno “finalizzati ad assicurare un adeguato livello di decoro nelle aree in prossimità degli istituti in vista della ripresa delle attività didattiche”. La priorità, in questo momento, sarà data agli asili nido, la cui riapertura è prevista a inizio settembre. Il piano straordinario riguarderà gli spazi antistanti e perimetrali dei vari plessi (elementari, medie, superiori, istituti comunali dell’infanzia, istituti comprensivi) presenti nei 15 municipi della capitale.

Priorità agli asili nido

“Prevede – spiegano ancora da Ama spa – il potenziamento dello spazzamento di strade e marciapiedi, in particolare nei punti in cui è presente l’accesso alla scuola, attraverso il lavoro di squadre dedicate, composte da 2-3 operatori, in servizio con l’ausilio di mezzi a vasca e spazzatrici”. Le postazioni di cassonetti vicine agli accessi saranno sottoposte a lavaggio e sanificazione mentre personale dell’azienda provvederà a verificare fruibilità e adeguatezza del contenitori per la raccolta “porta a porta” in dotazione agli istituti.

“Nelle giornate prossime – viene assicurato – tecnici e preposti aziendali intensificheranno le attivita di monitoraggio e presidio del decoro”. Agli interventi di pulizia si aggiungeranno, in sinergia con i singoli municipi, le attività di diserbo di marciapiedi e tratti a bordo strada.