Scoppia un incendio nello stabilimento Catalent: a rischio anche i vaccini Covid

Anagni. Paura e apprensione qualche ora fa nello stabilimento Catalent di Anagni. Un incendio di non modeste dimensioni è scoppiato all’interno della nota azienda farmaceutica che si trova nella zona industriale di Anagni, nel nord della provincia di Frosinone.

Allarme nello stabilimento Catalent di Anagni

Subito dopo l’allarme, scattato intorno all’ora di pranzo di oggi, giovedì 7 luglio, tutti i reparti sono stati prontamente fatti evacuare con i lavoratori che si sono radunati nel piazzale all’esterno, in prossimità del parcheggio (La Repubblica). Tutta la zona è stata invasa dal fumo e dall’odore acre di bruciato. Le cause che hanno innescato l’incendio rappresentano ancora, per il momento, una variabile ignota da scoprire.

Evacuati i lavoratori

In brevissimo tempo l’incendio si è esteso per buona parte della struttura, sebbene l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco sia riuscito a sedare prontamente il pericolo, evitando il peggio. Ora si sta cercando di capire cosa è successo nell’azienda dove vengono posti nelle fiale varie forme di vaccini compreso quella anti covid-19.