Ancora fiamme al campo nomadi dell’Albuccione: muro di fumo altissimo tra Guidonia e Castelverde

Fiamme al campo nomadi dell’Albuccione: forte odore di plastica bruciata tra il Comune di Guidonia Montecelio e la zona di Roma Est

Tragedia annunciata al campo nomadi dell’Albuccione. Dopo il tremendo incendio al campo rom della Magliana, i roghi non si fermano tra la città di Roma e la sua provincia. Questa volta a Guidonia Montecelio, dove le fiamme sono esplose proprio al confine con la Città Eterna. La situazione sarebbe degenerata intorno alla metà mattinata di oggi, coi Vigili del Fuoco che si sono prontamente precipitati all’interno dello spazio in fiamme.

Nuovo incendio al campo nomadi dell’Albuccione: muri di fumo visibili da Guidonia e Roma

Nuovo incendio all’interno campo nomadi dell’Albuccione, coi residenti che hanno iniziato a segnalare l’odore di fumo e le fiamme all’interno dello spazio dalle 11:30 di questa mattina. Una situazione ben visibile dai balconi delle abitazioni, coi residenti che hanno visto alzarsi una colonna di fumo proprio dallo spazio dove risiederebbero i rom. Secondo i primi accertamenti, sarebbero andati in fiamme dei rifiuti accatastati all’interno dello spazio.

Aria irrespirabile nella zona di Castelverde

Una mattina rovinata nella zona di Castelverde e Guidonia, dove il cielo si è colorato di nero con il fumo denso. Anche l’aria è diventata irrespirabile per i residenti che si trovavano nel quartiere questa mattina, con diverse persone che hanno iniziato subito ad avere dolori e problemi con le vie respiratorie per l’irritazione dovuta al fumo tossico.

Un disastro annunciato, considerato come il Comune di Roma aveva effettuato un sopralluogo proprio all’interno del campo nomadi nei giorni scorsi. Alla presenza dei Vigili del Fuoco, gli stessi residenti avevano posto l’accento sulla presenza di quintali di rifiuti all’interno dello spazio. Materiali tossici, che se dati alle fiamme avrebbero conseguito a seri problemi per la salute e soprattutto creando un danno ambientale considerevole per questa zona della Capitale. Come ci segnalano dei residenti a via Caracalla, nel Comune di Guidonia Montecelio, nell’aria si sente forte odore di plastica bruciata e diventa difficile respirare.