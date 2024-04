Ancora spari in strada ad Aprilia: Carabinieri indagano sull’ennesimo episodio

Ancora spari in strada ad Aprilia, in provincia di Latina: crivellata di proiettili un’automobile. E’ l’ennesimo episodio nella zona.

Ancora spari in strada ad Aprilia. Si tratta del quarto episodio in pochi mesi, in una situazione che sta preoccupando sempre più i residenti del Comune pontino. Questa volta ignoti, armati di pistola, hanno aperto il fuoco contro un’automobile in sosta. La macchina gravemente danneggiata è risultata intestata a una residente della zona, in una vicenda che potrebbe nascondere i tentacoli della criminalità organizzata. Sull’episodio indagano i Carabinieri.

Ancora spari contro un’automobile ad Aprilia

La vicenda avrebbe preso luogo tra le frazioni comunali di Campo di Carne e Lampione. I Carabinieri, allertati probabilmente dai residenti, sono intervenuti su un episodio legato agli spari in strada: davanti ai loro occhi hanno trovato infatti un’automobile crivellata da diverse pallottole. Una vicenda analoga ad altri episodi che si sono svolti sul territorio di Aprilia, cui ancora le forze dell’ordine stanno indagando per garantire alla giustizia i responsabili.

La macchina crivellata di pallottole ad Aprilia

Chi ha sparato, voleva danneggiare irrimediabilmente la macchina e forse mettere in pratica una forte intimidazione. Sulla vicenda le indagini sono allo stato embrionale, ma hanno scoperto come la macchina appartenga a una residente locale: signora che non avrebbe rapporti con la criminalità locale o precedenti penali. Chi ha colpito, ha trovato la macchina parcheggiata in strada: probabilmente a pochi passi dalla zona dove lavorava la proprietaria del mezzo di trasporto.

Le indagini sulla vicenda

I Carabinieri hanno mantenuto il segreto d’indagine sulla vicenda, coscienti anche come sia il quarto episodio del genere nella zona e soprattutto in un periodo di pochi mesi. Il mezzo crivellato dalle pallottole è stato posto sotto sequestro e vedrà una perizia tecnica per approfondire il campo d’indagine: il ritrovamento dei proiettili potrebbe fare luce sui responsabili dell’azione e delineare l’identità di chi sta portando, ormai da diverse settimane, il terrore per le strade di Aprilia.

Gli ultimi due casi si erano verificati ai danni di un SUV, a poca distanza dalla via Pontina, e poi un’altra automobile nel centro di Aprilia.