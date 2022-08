Angela Celentano scomparsa 26 anni fa, ecco come sarebbe oggi: ‘Aiutateci a trovarla’

Oggi, la bimba scomparsa il 10 Agosto 1996 sul Monte Faito, avrebbe avuto 29 anni. E dopo così tanto tempo, la famiglia, non si arrende. Vogliono continuare a cercare la figlia. Vogliono sapere cos’è successo, chi l’ha portata via, qual è stato il suo destino e soprattutto sapere se ancora è viva. Nelle ultime ore è stato diffuso un nuovo identikit che mostra come sarebbe oggi.. “Ho pianto vedendo questa foto, sembra reale”.

L’identikit

La famiglia ha voluto diffondere una nuova immagine che mostra come potrebbe apparire oggi Angela, la bambina dispersa sul Monte Faito in provincia di Napoli. Con un comunicato, condiviso dal loro avvocto Luigi Ferrandino, i genitori vogliono continuare le ricerche. La speranza non riesce a morire. Quella, li tiene ancora in vita.

Fonte: Chi l’ha visto

Le indagini in America Latina

Ci sarebbero poi delle verifiche in corso dall’America Latina arrivate da una segnalazione della quale, ancora, non si sanno i dettagli. Chi l’ha visto ha voluto condividere un filmato con l’identikit della ragazza riportando le informazioni necessarie che possono aiutare le ricerche.