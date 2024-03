Anziana picchiata e rapinata in casa finisce in ospedale

Un tentativo di furto sfociato in un’aggressione ai danni di un’anziana signora di Fondi, rimasta traumatizzata dall’accaduto.

Un’esperienza traumatica per un’anziana signora, derubata e aggredita in casa propria durante il weekend. Nella notte tra sabato e domenica un uomo di 49 anni si è introdotto furtivamente dentro casa di un’anziana, a Fondi, tentando di derubarla, per poi picchiarla.

Ore convulse per una signora di Fondi che tra sabato 2 e domenica 3 marzo è stata assalita mentre era in casa. Un soggetto, classe ’75, si sarebbe introdotto furtivamente in casa tentando di derubarla di soldi e averi. La donna, scoperto l’intruso, è stata aggredita e il 49enne l’ha minacciata violentemente, cercando di estorcerle gli oggetti di valore che aveva con sé, per poi picchiarla. L’anziana ha infatti riportato delle lesioni durante la colluttazione ed è stata perciò, sottoposta al parere medico.

Ha raccontato l’accaduto alla polizia, intervenuta dopo che l’uomo si era dato alla fuga. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima dell’uomo e degli abiti dallo stesso indossati, gli agenti sono riusciti a rintracciare il responsabile, soggetto già noto per diversi pregiudizi di polizia quali reati contro il patrimonio, traendolo in arresto.

La donna, subito soccorsa dal personale medico, è stata in seguito trasportata in ospedale, dove al termine degli esami clinici a cui è stata sottoposta, le sono stati riscontrati diversi traumi conseguenti all’aggressione. Terminati gli accertamenti di rito, il pubblico ministero di turno ha disposto che l’arrestato del 49enne: l’uomo è stato tradotto presso il carcere di Latina, in attesa dell’Udienza di Convalida.