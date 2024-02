Fondi, arrestato per minacce e vessazioni ai vicini: scatta il divieto di avvicinamento

Uomo arrestato nel Comune di Fondi, in provincia di Latina: vessava i vicini con violenza, minacce e atti vandalici alle macchine.

Una lite tra vicini di casa degenera in violenza e minacce nel Comune di Fondi. È la storia di un uomo del 1973 e residente nel Comune pontino, che da diversi anni vessava i propri dirimpettai. Alla base delle ostilità delle situazioni edilizie, con il soggetto che far vincere le proprie motivazioni era arrivato a minacciare di morte i propri vicini e compiere atti di vandalismo contro le proprie automobili.

Le minacce e le vessazioni ai vicini di casa a Fondi

La vicenda parte dalla rivendicazione del vicino violento al diritto di servitù, ovvero una zona di accesso allo stabile che però passa da un’area di proprietà dei dirimpettai. I vicini di casa, arrivati a Fondi da pochi anni, fin dal primo momento sono stati vessati dall’uomo violento, che di fatto li perseguitava in ogni maniera possibile pur di farli cedere alle sue richieste.

Le vessazioni del vicino violento

L’uomo, per far cedere i dirimpettai alle sue pretese, metteva in scena delle vere vessazioni. Tra quelle denunciate dalle vittime, anzitutto la presenza dell’uomo sul posto del loro lavoro, sull’ingresso di casa e addirittura per le strade di Fondi, come quella volta che li perseguitò anche dentro un ristorante della zona. Una situazione che, a distanza di anni, ha spinto le vittime a denunciare tutte le vessazioni.

Il danneggiamento dell’automobile

Sempre all’interno di queste cattiverie gratuite verso i vicini di casa, l’uomo non aveva risparmiato le maniere forti verso di loro. L’ultima trovata è stata la vandalizzazione dell’automobile di queste persone, che dallo stesso soggetto è stata presa a picconate e completamente distrutta.

Questa azione ha convinto i vicini a denunciare tutte le vessazioni, con la Polizia di Stato che ha compiuto l’arresto del soggetto e dato il divieto di avvicinamento allo stesso soggetto. Nel concreto, l’uomo non potrà più comunicare in nessun modo coi propri vicini di casa.