Anziano cade da una scala: elitrasportato in codice rosso a Roma

Gravissimo incidente domestico nel Comune di Castelliri, in provincia di Frosinone: uomo anziano precipita da una scala.

Tragedia nella causa di anziano. L’uomo, cittadino nella provincia di Frosinone, è stato vittima di un gravissimo incidente domestico. Per motivi ancora tutti da chiarire, il signore stava svolgendo delle mansioni nella sua abitazione, quando è volato giù da un’altissima scala. L’impatto con la terra sarebbe stato violentissimo, con i soccorsi che hanno trovato una situazione critica al loro arrivo e hanno optato per l’elitrasporto in un ospedale attrezzato di Roma.

Anziano cade dalla scala: la situazione

L’incidente è avvenuto questa mattina, quando l’eliambulanza è atterrata sul territorio comunale di Castelliri. La persona vittima dell’incidente ha 75 anni, in una situazione che sarebbe ancora più grave per l’età avanzata. Secondo il racconto di alcuni testimoni, l’uomo era salito sulla scala per sbrigare alcune vicende di casa, quando sarebbe precipitato giù dopo aver messo un piede in fallo e quindi conseguito alla perdita di equilibrio.

L’intervento dei sanitari sull’anziano signore

Essendo caduto da un’altezza siderale, l’anziano signore non è riuscito ad attutire i danni durante l’impatto con terra. All’arrivo dei sanitari, i paramedici avrebbero individuato gravi fratture in almeno tre zone del corpo. Si teme che nell’impatto abbia battuto anche la testa, in una situazione che aggraverebbe ulteriormente il quadro clinico della persona. Per questo motivo, i sanitari hanno optato per il trasferimento in un ospedale della Capitale in elisoccorso.

La preoccupazione dei sanitari

A preoccupare maggiormente i sanitari, è un danno importante sul corpo dell’anziano signore. Questa situazione, almeno fino adesso, non lo farebbe uscire dal pericolo di vita. Grazie al tempestivo intervento dei soccorsi nella casa del signore, i danni sono stati contenuti: anche se le condizioni dell’anziano rimangono critiche.

I soccorsi, per farlo salire sull’elicottero in direzione di Roma, hanno dovuto prima stabilizzare il signore anziano ferito. L’uomo è stato trasportato d’urgenza nella Città Eterna, in una situazione che i medici monitorano con il passare delle ore.