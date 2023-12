Anziano ha un malore a Ponza, trasportato a Latina da un elicottero dell’Aeronautica Militare: militari gli salvano la vita

Uomo ha un malore sull’isola di Ponza: un volo dell’Aeronautica Militare, con elicottero, gli salva la vita portandolo a Latina.

Nella giornata di ieri, un intervento di soccorso aereo dell’Aeronautica Militare ha consentito il trasporto urgente di un uomo di 70 anni in gravi condizioni di salute dall’isola di Ponza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. L’elicottero impiegato per questa missione è stato l’HH-139B, appartenente all’85° Centro Search and Rescue di Pratica di Mare.

L’uomo salvato a Ponza dall’Aeronautica Militare

L’azione di soccorso è stata attivata in risposta a una richiesta della Prefettura di Latina al Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico. Quest’ultimo è responsabile, tra le altre cose, della gestione di missioni di soccorso aereo a beneficio della collettività. Nonostante le condizioni meteorologiche complesse, con pioggia battente, l’equipaggio dell’elicottero è decollato dall’aeroporto di Pratica di Mare. La prima tappa è stata Latina, dove è stata prelevata un’equipe medica specializzata del Goretti, necessaria per fornire assistenza al paziente durante il volo.

L’Aeronautica Militare trasporta l’anziano all’ospedale di Latina

Successivamente, l’elicottero si è diretto verso l’isola di Ponza, dove il paziente è stato prontamente caricato a bordo. Il trasporto è avvenuto con estrema urgenza lungo la tratta Ponza–Latina. Una volta atterrati a destinazione, il paziente è stato trasferito a bordo di un’ambulanza presso il nosocomio per ricevere le necessarie cure mediche.

Intervento cruciale dei militari a Ponza

L’85° Centro SAR, dipendente dal 15° Stormo di Cervia, svolge un ruolo cruciale nella ricerca e soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, operando 24 ore su 24, sette giorni su sette, durante tutto l’anno. Le attività del Centro includono anche la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, il tutto in condizioni meteorologiche spesso complesse. L’elicottero, dopo aver completato con successo la missione, ha fatto ritorno su Pratica di Mare, riprendendo la prontezza d’allarme per futuri interventi di soccorso. Un esempio eloquente dell’impegno costante delle forze aeree nell’assistenza alla comunità in situazioni di emergenza.