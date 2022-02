Anzio e Nettuno dicono ‘no’ alla mafia: cittadini e associazioni scendono in piazza sabato 26 febbraio

Insieme per dire “No” alla mafia. Cittadini, giornalisti e associazioni hanno deciso di unire le forze e fa sentire la loro voce dopo gli arresti per ‘ndrangheta che hanno investito le due città del litorale di Anzio e Nettuno. L’appuntamento è per sabato 26 febbraio in piazza Pia ad Anzio alle ore 11.

“Il silenzio è Mafia”: ad Anzio e Nettuno cittadini, giornalisti e associazioni dicono NO

Una notizia che ha fatto il giro dei media nazionali e internazionali portando alla luce le infiltrazioni dei clan mafiosi. Droga, armi, appalti secondo gli inquirenti erano il terreno sul quale si muovevano queste famiglie calabresi. Anzio e Nettuno non sono questo. Anzio e Nettuno non appartengono alle mafie. Sabato 26 febbraio i cittadini sono invitati a partecipare per far sentire la loro voce, perché il “Silenzio è Mafia.”

La Rete NoBavaglio- Liberi di essere informati promotrice dell’evento insieme a Coordinamento Antimafia Anzio e Nettuno e Reti Giustizia saranno in piazza al fianco delle tante realtà del territorio per sensibilizzare la cittadinanza su quanto è accaduto.

Manifestazione aperta a tutti

«La manifestazione è aperta a tutti e non è una iniziativa spot, ma ha lo scopo di costruire una rete per valorizzare tutte quelle forze sane che lavorano nel territorio per l’inclusione, la giustizia sociale e la lotta alle diseguaglianze che sono il vero antidoto ai clan e al welfare criminale. Per questo sabato 26 febbraio i cittadini scenderanno in piazza per far sentire le loro voci libere contro un fenomeno criminale in cui non si riconoscono» scrive la giornalista Linda Di Benedetto della Rete NoBavaglio-Liberi di essere informati. La manifestazione è apartitica quindi invitiamo a non portare simboli di partito. Chiediamo ai partecipanti di attenersi al rispetto delle norme anti-Covid.

Gli interventi

Sono previsti gli interventi del giornalista sotto scorta presidente di Articolo 21 Paolo Borrometi e dei giornalisti Clemente Pistilli Rete NoBavaglio- Liberi di essere informati e Giovanni Del Giaccio Stampa Romana. Interverranno anche Edoardo Levantini Coordinamento Antimafia Anzio-Nettuno e Fabrizio Marras Reti di Giustizia.