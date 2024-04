Anzio, maltratta e minaccia di morte l’ex moglie: uomo non si era rassegnato alla separazione

Marito maltratta e minaccia di morte l’ex moglie ad Anzio, in Provincia di Roma: il marito non si rassegnava alla separazione dalla donna.

Violenza sulle donne nel territorio di Anzio, dove un uomo era diventato l’incubo di sua ex moglie. Nonostante una separazione arrivata per le continue violenze verso la signora, l’uomo non aveva smesso di perseguitarla. Una situazione che andava avanti ormai da diversi anni, con il signore di trentanovenne che gradualmente aveva aumentato i metodo violenti con cui cercava d’intimidire e sopraffare l’ex moglie.

Maltratta l’ex moglie ad Anzio: la storia

La donna dopo anni di maltrattamenti e gravissime minacce, ha deciso di denunciare tutto al commissariato della Polizia di Stato. Una situazione che ha portato gli agenti ad aprire un’indagine sulla vicenda, con l’uomo che è stato trovato anche in possesso di un machete e un coltello a serramanico all’interno della propria abitazione.

A questo, gli agenti sono riusciti a individuare anche le chat compromettenti per l’uomo. L’ex marito si metteva in contatto con la signora attraverso più profili sui social network, inviando da lì dei messaggi minatori o di morte.

Le violenze ai danni della donna di Anzio

Le indagini sono riuscite a ricostruire anche i vari episodi di violenza perpetrati verso la donna. L’uomo un giorno si sarebbe presentato a casa della signora, con la scusa di riprendersi il cane: una volta all’interno dell’abitazione, il 39enne avrebbe massacrato di botte l’ex moglie. Donna che, per i diversi traumi riportati, si è fatta riscontrare e curare presso il Pronto Soccorso situato negli Ospedali Riuniti di Anzio – Nettuno.

L’ultimo episodio di violenza si è verificato nella metà di aprile, quando l’uomo ha nuovamente preso contatto con la donna. Questa volta utilizzando una piattaforma dei social network, dove in chat ha minacciato di morte la propria ex moglie. Un episodio che la signora ha poi prontamente comunicato alle forze dell’ordine.

La separazione dal marito violento

Proprio quelle maniere violente, avevano spinto la donna a separarsi dall’ex marito nel 2021. Come hanno dimostrato le indagini, l’uomo compiva violenze anche per l’abuso di alcol. Atteggiamenti che si traducevano in violenze verbali e fisiche, che avvenivano anche davanti ai figli piccoli: in più occasioni, la donna è dovuta fuggire coi propri bimbi fuori di casa, per mettere lei e i minori in salvo dagli atteggiamenti pericolosi del marito.