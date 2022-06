Paura ad Anzio, 17enne cade da un scoglio e si ferisce ad un gamba: travolto dalle onde

Anzio. Un salvataggio avvenuto appena in tempo, al largo di una spiaggia libera in via Fanciulla d’Anzio 11. Qui i residenti hanno segnalato alle autorità una persona in mare, in palese difficoltà, che stava per annegare in prossimità di alcuni scogli presenti a qualche metro di distanza dalla costa.

Un minore a rischio annegamento in mattinata

La segnalazione è arrivata in mattinata, oggi, sabato 25 giugno, intorno alle 11:45. Chi ha chiamato, parlava di una persona che stava per annegare. Immediato è stato l’intervento del personale della Squadra Nautica di Anzio sul posto, con gli acqua-scooter per poter recuperare l’individuo in difficoltà.

Leggi anche: Ostia, cani-bagnino salvano tre persone dall’annegamento

Il salvataggio della Pol mare di Anzio

Al loro arrivo, gli agenti della Squadra Nautica si sono subito resi conto trattarsi di un minore, poi identificato, di soli 17 anni. Dopo averlo raggiunto, lo hanno tratto in salvo appena in tempo, in quanto il ragazzo presentava evidenti difficoltà nel rimanere a galla.

Ferito alla gamba dopo un tuffo dagli scogli

Quando lo hanno tirato su, si è scoperto anche il perché: una profonda ferita alla gamba, procurata durante il salto da uno scoglio, come ha poi raccontato agli operatori sanitari. Quella ferita gli rendeva impossibile risalire completamente in superficie.

Per fortuna, l’intervento è stato immediato e il ragazzo ora è salvo. Lo hanno ricoverato in ospedale di Anzio in codice giallo, per le dovute cure mediche. Un grande spavento, per lui e per i genitori, immediatamente corsi in ospedale per riabbracciarlo.