Anzio: spiagge invase dai rifiuti, le associazioni ambientaliste intervengono per pulirle

Negli ultimi giorni gli arenili del comune di Anzio si sono trasformati in vere e proprie discariche, a seguito dei notevoli fenomeni di mareggiate che hanno colpito la Regione Lazio.

Per questo si è tenuta oggi una giornata ecologica per ripulire due spiagge del Comune, in prossimità dello stabilimento “Tortuga” e sotto la falesia della R.N.R di Tor Caldara.

L’evento, organizzato dall’O.D.V “Care the Oceans” in collaborazione con la onlus “Creature del Mare”, ha visto la partecipazione di diverse Associazioni no profit, quali “Ambiente Mare Italia”, “Guardia Nazionale”, “Free Surf Arcade” e “Team Diesse Sub”.

Notevole anche l’afflusso di numerosi cittadini che si sono uniti ai volontari, spinti da un grande senso civico e ambientalista.

“La giornata – dichiara il dott. Nicola Di Battista, presidente di Care the Oceans – è stata molto importante, oltre che per la tutela dell’ambiente marino e costiero, anche per sensibilizzare i cittadini a un maggior rispetto e attenzione verso la fauna e flora marina, troppo spesso vittime dell’incivile abbandono dei rifiuti, soprattutto nella stagione invernale”.

A seguito dei due interventi sono stati raccolti circa 1300 kg di rifiuti di ogni tipo, successivamente suddivisi in categorie di appartenenza.

I dati emersi dalla caratterizzazione degli stessi sono stati elaborati dalla onlus “Creature del mare” al fine di incrementare il data-base del progetto di monitoraggio scientifico “sos rifiuti marini”, che l’Associazione porta avanti da alcuni anni lungo la costa laziale.

“I rifiuti più abbondanti – dichiara la biologa Valentina Braccia, presidente della onlus – sono risultati essere gli assorbenti, proteggi slip, le bottiglie di plastica, i grovigli di reti, i sacchetti di plastica e il polistirolo”.

Il Comune di Anzio inizierà nei prossimi giorni i lavori di bonifica con mezzi meccanici specializzati e effettuerà il recupero dei rifiuti raccolti.