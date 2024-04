Appia Run 2024 domenica 21 aprile: orario, percorso | Come cambia la viabilità, chiusure e deviazioni

Sono attesi all’evento circa 6.000 iscritti, lungo un percorso che passerà tra i luoghi più belli della Roma Antica.

Si correrà domenica 21 aprile, in coincidenza con il Natale di Roma, l’edizione numero 25 dell’Appia Run. Seimila gli iscritti, il percorso della gara competitiva sarà di 13 chilometri (c’è anche una versione non competitiva da 5 km). “Per questa edizione correremo nella storia, con un’attenzione sempre più mirata nei confronti dell’ambiente che si sublima nel passaggio tra le meraviglie dell’Appia Antica e del Parco della Caffarella”, le parole di Roberto De Benedittis, organizzatore della manifestazione.

Appia Run, un percorso anche per “i piccoli podisti”

Previsto anche un evento dedicato ai più piccoli, con “Il Fulmine dell’Appia”, che “riesce a coinvolgere all’interno dello Stadio Nando Martellini, alle Terme di Caracalla, oltre mille tra bambini e ragazzi per avviarli allo sport e in particolare ad una disciplina bellissima come la corsa. Il percorso della Roma Appia Run si sviluppa su uno dei tracciati più belli al mondo infatti non è un caso che molti turisti scelgano questa manifestazione per correre durante il loro soggiorno a Roma”, ha sottolineato l’assessore capitolino allo Sport, Alessandro Onorato.

La presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, ha invece ricordato come l’Appia Run faccia parte “del patrimonio sportivo della nostra città. L’Assemblea capitolina è vicina a questa importante manifestazione, ribadendo il supporto e impegno per lo sport, da quello di base agli eventi come questo. La gara, con un percorso tra i più suggestivi in Italia, tra le bellezze della Capitale, ricadrà quest’anno proprio nel Natale di Roma, un buon auspicio per augurare a tutti i partecipanti una grande esperienza”.

Il percorso

La gara podistica si snoderà, con temporanee chiusure al traffico, tra Caracalla, piazzale Numa Pompilio, via di Porta San Sebastiano, l’Appia Antica, via di Cecilia Metella, l’Appia Pignatelli, via della Caffarella e di nuovo via Appia Antica, quindi via di Porta Ardeatina, la Colombo, via Cilicia e viale Marco Polo, via Odoardo Beccari, via Guerrieri, viale Giotto, viale Guido Baccelli, di nuovo Caracalla.

E’ al momento in via di definizione il piano delle deviazioni bus. Per maggiori informazioni sulla manifestazione, il sito internet della manifestazione è appiarun.it.