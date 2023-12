Aprilia, 45enne arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali

Nel Comune di Aprilia, i Carabinieri hanno tratto in arresto un uomo albanese, accusato di maltrattamenti in famiglia.

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Aprilia hanno arrestato un 45enne albanese, accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo arrestato ad Aprilia per maltrattamenti in famiglia

L’arresto è scaturito da un intervento tempestivo dei Carabinieri, chiamati sul posto per fronteggiare una situazione di estrema gravità. Il 45enne albanese aveva preso di mira la propria compagna, infliggendo violenze fisiche sotto gli occhi spaventati dei loro figli minori. La donna, dopo essere stata malmenata, è stata trasportata al pronto soccorso locale, dove è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni. Un segno tangibile delle ferite fisiche e psicologiche inflitte dall’aggressore.

L’arresto dell’uomo albanese per salvare moglie e figli piccoli dalla sua violenza

Il comportamento violento e aggressivo del malvivente ha richiesto l’intervento deciso delle forze dell’ordine. Non solo il 45enne è stato arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, ma ha anche opposto resistenza agli agenti, aggravando ulteriormente la sua posizione legale. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Latina, dove dovrà rispondere delle gravi accuse che gli vengono contestate.

Forze dell’ordine contrastano la violenza domestica nel territorio di Aprilia

L’episodio rappresenta un ennesimo caso di violenza domestica, sottolineando l’importanza di un intervento rapido da parte delle autorità competenti per tutelare le vittime e punire i responsabili. La comunità locale è chiamata a riflettere su queste situazioni, incoraggiando la denuncia di episodi di violenza e promuovendo la consapevolezza sui servizi disponibili per le vittime.

La vicenda finisce davanti al giudice: proseguono le indagini sulle azioni violente dell’uomo

Il caso sarà ora portato avanti dall’autorità giudiziaria, con l’auspicio che giunga a una sentenza equa che ponga fine a questa vicenda di violenza domestica e che funga da deterrente per chiunque possa pensare di compiere atti simili.